Bursaspor Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Süper Lig şampiyonluğu yaşamış Bursapor'u ağırlıyor. Oynadığı son 5 maçını kazanmayı başaran Hatayspor, 6. galibiyetini Bursaspor'a karşı alarak kritik virajı geçmeyi planlıyor.

Bursaspor ise inişli çıkışlı bir grafik sergilerken, lider Hatayspor'u evinde devirerek hem özgüven kazanmak istiyor, hem de Süper Lig yolundaki rakibine çelme takmak istiyor.

HATAYSPOR - BURSASPOR KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele saat 16.30'da başlayacak. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı maçta Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Gökhan Barcın yapacak.

12 PUAN FARK BULUNUYOR

Ligde lider konumda yer alan Hatayspor, haftaya 36 puanla girdi. Buna karşın Bursaspor ise 24 puanda kalırken, 7'nci basamakta bulunuyor. Hataysporile arasında 12 puanlık fark bulunan Bursa temsilcisi, kazanarak yılın son maçında taraftarını mutlu etmeyi ve puan farkını azaltmayı planlıyor. İki ekip daha önce karşı karşıya gelmezken, yarınki mücadele aynı zamanda iki takımın tarihinde ilk olma özelliği taşıyacak.

HATAYSPOR 5'TE 5

Geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı bu sezon da sürdüren Hatayspor, Bursa'ya galibiyet serisiyle geldi. Son 5 maçından kazanarak ayrılan Hatay temsilcisi, son mağlubiyetini ise 7 hafta önce aldı. Oldukça formda bir görüntü çizen Hatayspor, aynı zamanda kazandığı son 5 maçın tamamında kalesini gole kapatmayı başardı. Ligin kalesinde en az gol gören (11 gol) ekibi olan Hatay temsilcisi, ayrıca ligin de en çok gol atan ekiplerinden (23 gol).

Bursaspor her ne kadar teknik direktör değişikliğine gitse de bu durum ilk maçta çare olmadı. İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta yeşil beyazlılar, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve bu maçlarda yalnızca bir puan toplayarak düşüşe geçen Bursaspor, bu süreç içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmişti. Oldukça kritik randevuda Bursaspor taraftarının da maça ilgi göstermesi bekleniyor.

BURSA'DAN MUSTAFA CENGİZ'E SERT YANIT!

Bursaspor Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına sert bir dille karşılık verdi. Mustafa Cengiz'in Bursaspor'a yönelik yaptığı açıklamaları kınayan Yeşil-Beyazlı yönetim, çirkin olayların içerisinde yer almayacaklarını bildirdi.

Yeşil beyazlı kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar bu söylemleri ile futbol ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar. Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış takımlarından biri olan kulübümüzü çirkin oyunlarınıza alet etmenize izin vermeyeceğiz. Taraftarlarının fair-play ödülü aldığı kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak ve sahada verdiği mücadele ile hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunulmayacaktır. Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleri ile bakmakta ve dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz vermeyecektir. Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak Galatasaray Kulübü başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i kulübümüze hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz."

Bursaspor Kulübü ayrıca açıklamasında, şampiyon olduğu sezona ait sevinç fotoğrafını kullandı.

BURSA'NIN 78. RANDEVUSU

Bursaspor, Hatayspor mücadelesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevusuna çıkacak. Yeşil beyazlılar, bugüne kadar bu stadyumda 34 galibiyet, 21 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

2015-16 sezonunun ikinci yarısıyla birlikte kapılarını açan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda rakiplerini ağırlayan Bursaspor, iç saha avantajını kullanan bir görüntü sergiledi. Bursa temsilcisi, 17 Ocak 2016 tarihinde ilk olarak ayak bastığı yeni çimlerinde bugüne kadar toplam 77 maça çıktı. Bu mücadelelerin 34'ünde galibiyete ulaşan yeşil beyazlılar; 22 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 21 randevuda ise rakipleriyle puanları paylaştı. Böylelikle Bursaspor, iç sahada oynadığı maçların yüzde 53'ünden puanlar çıkardı.

TFF 1'inci Lig'de hafta sonu Hatayspor'u ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 78'inci randevusuna çıkacak. Üst üste iki deplasman maçının ardından ligin ilk yarısını evinde noktalayacak Bursaspor, bu sezon sahasında lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maça çıktı. Yeşil beyazlılar 7'si lig ve biri kupa olmak üzere bu maçlarda 6 galibiyet, birer de beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor'un sahasındaki namağlup unvanı, ligde evindeki son maçta Giresunspor'a yenilince sona ermişti.

Bursaspor'un iç saha performansı şu şekilde;

2015-16: 10 maç (4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet)

2016-17: 21 maç (9 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet)

2017-18: 20 maç (11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet)

2018-19: 18 maç (4 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet)

2019-20: 8 maç (6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet)