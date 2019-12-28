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28 Aralık 2019, Cumartesi
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’da hedef kaleci Tolgahan

Altay’da hedef kaleci Tolgahan

TFF 1. Lig'de son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen , transferde kaleci Tolgahan Acar'la ilgileniyor.

TFF 1. Lig'de son 2 maçı kazanarak çıkışa geçen , transferde kaleci Tolgahan Acar'la ilgileniyor. İzmir ekibi, Denizli'de forma şansı bulamayan 33 yaşındaki eldivene teklif sunmaya hazırlanıyor. Tolgahan, bu sezon sadece 4 kupa maçında oynadı.
  1. 28.12.2019
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