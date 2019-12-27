Altınordu 96 yaşında - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altınordu 96 yaşında

96 yaşında

Altınordu 96 yaşında

kuruluşunun 96'ıncı yılını kutladı. 26 Aralık 1923'te kurulan ekibinin kutlama töreni 'nda gerçekleştirildi.

kuruluşunun 96'ıncı yılını kutladı. 26 Aralık 1923'te kurulan ekibinin kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

  1. 27.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu 96 yaşında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN