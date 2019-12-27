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27 Aralık 2019, Cuma
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Akigo coşacak

Akigo coşacak

Keçiörengücü deplasmanında devreyi noktalayacak Akhisarspor, ara transferde takviye yapmayı planlıyor.

Keçiörengücü deplasmanında devreyi noktalayacak Akhisarspor, ara transferde takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör 'ın, orta saha ve kanatlara mutlaka yeni isimler istediği öğrenildi.

  1. 27.12.2019
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