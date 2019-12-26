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26 Aralık 2019, Perşembe
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gerekiyor”

“Transfer gerekiyor”

1. Lig'de 3 maçtır kazanamayan 'un yeni , istedi. Üzülmez, "Transfer gerekiyor, ilk maçtan son maça kadar tüm karşılaşmaları izliyorum. İstediğimiz tek düşünce Bursaspor'un başarılı olmasıdır" ifadelerini kullandı.

1. Lig'de 3 maçtır kazanamayan 'un yeni , istedi. Üzülmez, "Transfer gerekiyor, ilk maçtan son maça kadar tüm karşılaşmaları izliyorum. İstediğimiz tek düşünce Bursaspor'un başarılı olmasıdır" ifadelerini kullandı.

  1. 26.12.2019
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