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26 Aralık 2019, Perşembe
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Menemen hazır kıta

Menemen hazır kıta

1. Lig'de galibiyetiyle 2. sıraya çıkan Menemen, Altınordu'yla oynayacakları derbisinde de mutlak galibiyet hedefliyor. Cenk Laleci, "Dersimize iyi çalıştık. Allah'ın izniyle 3 puanı hanemize yazdırıp, devreyi ikinci sırada bitireceğiz" dedi.

1. Lig'de galibiyetiyle 2. sıraya çıkan Menemen, Altınordu'yla oynayacakları derbisinde de mutlak galibiyet hedefliyor. Cenk Laleci, "Dersimize iyi çalıştık. Allah'ın izniyle 3 puanı hanemize yazdırıp, devreyi ikinci sırada bitireceğiz" dedi.

  1. 26.12.2019
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