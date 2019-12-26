Erzurum’a ağır fatura

Geçen sezon Süper Lig'de Erzurumspor'da oynayan Lennart Thy, Dadaş'a açtığı davayı kazandı. Önceki yönetim 80 bin euro'luk taksidi ödemeyince Thy, FIFA'ya gitmiş ve 1 milyon 140 bin euro talep etmişti. Alman futbolcu, Dadaş'tan 800 bin euro almaya hak kazandı. Başkan Üneş, önceki yönetime isyan etti.