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26 Aralık 2019, Perşembe
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’a ağır fatura

Erzurum’a ağır fatura

Geçen sezon 'de Erzurumspor'da oynayan Lennart , Dadaş'a açtığı davayı kazandı. Önceki yönetim 80 bin euro'luk taksidi ödemeyince Thy, 'ya gitmiş ve 1 milyon 140 bin euro talep etmişti. Alman futbolcu, Dadaş'tan 800 bin euro almaya hak kazandı.

Geçen sezon 'de Erzurumspor'da oynayan Lennart , Dadaş'a açtığı davayı kazandı. Önceki yönetim 80 bin euro'luk taksidi ödemeyince Thy, 'ya gitmiş ve 1 milyon 140 bin euro talep etmişti. Alman futbolcu, Dadaş'tan 800 bin euro almaya hak kazandı. Başkan Üneş, önceki yönetime isyan etti.

  1. 26.12.2019
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