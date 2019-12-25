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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'un yeni teknik direktörü oldu

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Özer oldu

1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlüğe getirildi. Osman Taş döneminde göreve gelen , takımın başında 13 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik 8 de yenilgi aldı. Dün kulübün resmi internet sitesinden tecrübeli teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Demirbakan'ın görevden ayrılmasının ardından 'da yeni belli oldu. Siyah kırmızılı camiada teknik direktörlük koltuğuna getirildi. Mustafa Özer 13:00'da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde kendisini siyah kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak.

"ESES'E HOCA DAYANMIYOR"
Eskişehirspor, 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna ile başlamıştı. Siyah kırmızılı ekip, Çapa yönetiminde bu sezon ligde sadece 3 maça çıktı. Ligin henüz başı olmasına rağmen alınan kötü sonuçların faturası Fuat Çapa'ya kesilmişti ve yerine getirilmişti. EsEs'de 13 resmi maça çıkan Demirbakan da dün takımdan ayrıldı. Ligin ilk devresinin tamamlanmasına bir maç kala Eskişehirspor'da göreve Mustafa Özer getirildi ve EsEs, yarım sezonda 3 hoca değiştirmiş oldu.

  1. 25.12.2019
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