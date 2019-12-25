Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Dün kulübün resmi internet sitesinden tecrübeli teknik adam ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Demirbakan'ın görevden ayrılmasının ardından Eskişehirspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Siyah kırmızılı camiada teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Özer getirildi. Mustafa Özer 13:00'da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde kendisini siyah kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak.

"ESES'E HOCA DAYANMIYOR"

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonuna Fuat Çapa ile başlamıştı. Siyah kırmızılı ekip, Çapa yönetiminde bu sezon ligde sadece 3 maça çıktı. Ligin henüz başı olmasına rağmen alınan kötü sonuçların faturası Fuat Çapa'ya kesilmişti ve yerine Coşkun Demirbakan getirilmişti. EsEs'de 13 resmi maça çıkan Demirbakan da dün takımdan ayrıldı. Ligin ilk devresinin tamamlanmasına bir maç kala Eskişehirspor'da göreve Mustafa Özer getirildi ve EsEs, yarım sezonda 3 hoca değiştirmiş oldu.