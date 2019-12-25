Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı

Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu İzmir ekibinde ligde ve kupada 1'er kez forma şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler bir süre önce kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de yollarını ayırmıştı. Altınordu sezon başında anlaştığı 2 futbolcuyla ilk yarı bitmeden vedalaşmış oldu.