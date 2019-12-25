Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı

Altınordu'da ile yollar ayrıldı

Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı

1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimden izin alarak bir süre önce takımdan ayrılan 'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Sezon başında 'nden transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu ekibinde ligde ve kupada 1'er kez forma şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler bir süre önce kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de yollarını ayırmıştı. Altınordu sezon başında anlaştığı 2 futbolcuyla ilk yarı bitmeden vedalaşmış oldu.

  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN