Altınordu'da Engin Bekdemir ile yollar ayrıldı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimden izin alarak bir süre önce takımdan ayrılan Engin Bekdemir'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.
Sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncusu İzmir ekibinde ligde ve kupada 1'er kez forma şansı buldu. Kırmızı-lacivertliler bir süre önce kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek'le de yollarını ayırmıştı. Altınordu sezon başında anlaştığı 2 futbolcuyla ilk yarı bitmeden vedalaşmış oldu.
- 25.12.2019
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Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu
Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
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Sörloth farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Gerçekten iyi ki SÖTLOTH var ? Yoksa düşme potasında olurduk ?
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Böyle gitmez
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu soruna bir çözüm bulalım artık ? Top kesici özelliği olan bir ön liberomuz yok ?
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