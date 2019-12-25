Altay'da Tatos gözden düştü
TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, teknik direktör Ali Tandoğan'ın göreve gelmesinin ardından gözden düştü.
Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Tatos, Ali Tandoğan'ın dümene geçmesiyle kızağa çekildi.
Son 2 haftadaki Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki Trabzonspor deplasmanında görev verdi. Teknik patron Ali Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.
- 25.12.2019
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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MHK'dan flaş Cüneyt Çakır kararı!
Toplam 1
Yorum
kartal Yok bide maç verilseydi.
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Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu
Toplam 1
Yorum
emre ay m.ekici ortasahanın herbölgesinde oynar.böyle değerli bir oyuncudan neden faydalanılmaz anlamıyorum.
Altay'da Tatos gözden düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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