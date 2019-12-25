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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Altay'da Tatos gözden düştü

Altay'da Tatos gözden düştü

1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Giresunspor maçına hazırlanan Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos, 'ın göreve gelmesinin ardından gözden düştü.

Sait Karafırtınalar'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Tatos, 'ın dümene geçmesiyle kızağa çekildi.

Son 2 haftadaki ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D) maçlarında yedek soyunan tecrübeli futbolcu 1 dakika bile forma şansı bulamadı. Tandoğan, Yunan futbolcuya sadece kupadaki deplasmanında görev verdi. Teknik patron Ali Tandoğan'ın mücadele gücü yüksek futbolcuları oynatmayı tercih ettiği ifade edildi.

  1. 25.12.2019
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