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24 Aralık 2019, Salı
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ülkesine döndü

Sekidika ülkesine döndü

, 'yla alacakları konusunda yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadığını açıkladı.

Yönetimden süre isteyen Nijeryalı oyuncunun, ailesiyle ilgili problemleri nedeniyle ülkesine döndüğü bildirildi.
  1. 24.12.2019
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