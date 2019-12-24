Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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'da ile yollar ayrıldı

Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı

1. Lig takımlarından 'da kötü gidişatın sonucunda 'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulübün yaptığı açıklamada "Teknik direktörümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

  1. 24.12.2019
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