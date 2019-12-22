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22 Aralık 2019, Pazar
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Zirveye abone

Zirveye abone

Lig arasına 1 hafta kala ’u ağırlayan bordo-beyazlılar, 65’te ’ın müthiş füzesiyle galip geldi. Puanını 36 yapıp ligde zirveye kuruldu.

1. Lig'de Hatay fırtınası esmeye devam ediyor. Bordo-beyazlılar, konuk ettiği 'u 65'te 'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla gönderdiği füze ile 1-0 mağlup etti. Hatay bu sezon 7. kez 1-0 kazandı. Son 5 maçını kazanmayı bilen Hatay, devre arasına 1 hafta kala lider kaldı. 14 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 9 puanla 17. basamakta kaldı. Hatayspor ilk yarıyı deplasmanında tamamlayacak. Adanaspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

HATAY'DA ZEMİN ÇÖKTÜ
Hatayspor-Adanaspor karşılaşmasında saha zemini çöktü! İkinci yarının başlarında gerçekleşen olayda zeminin bir bölümü çökünce dışarıdan el arabasıyla sahaya toprak taşındı. Yaklaşık 5-6 dakika duran oyun, toprağın dökülmesinden sonra yeniden başladı. Hatayspor'un Antakya Atatürk Stadyumu sezon başında yapılan bakım nedeniyle bir süre kullanılamamıştı.

  1. 22.12.2019
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