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22 Aralık 2019, Pazar
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Başarmak için çok çalışacağız

Başarmak için çok çalışacağız

, ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni 'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.

, ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni 'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.

  1. 22.12.2019
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