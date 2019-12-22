Başarmak için çok çalışacağız
Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.
Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile 1.5 sözleşme imzaladı. Ç. Rizespor ve G.Birliği'ni Süper Lig'e çıkaran Üzülmez, "Takımı zor dönemde ayağa kaldırmak için geldik. Başarı kolay değil. Bursaspor armasını en ileriye taşımamız için yapmamız gereken çok çalışmak" dedi.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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