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22 Aralık 2019, Pazar
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vurgunu

Balıkesir vurgunu

1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Eskişehir evinde 'e 2-1 mağlup oldu. deplasmanda ’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Golleri ile Mrsic attı.

Maça hızlı başlayan Bal-Kes oldu. 4'te Rahmi Anıl konuk ekibi 1-0 öne taşıdı. Es-Es 11'de ile dengeyi getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 73'te Okan Alkan'ın asistinde Antonio Mrsic 'i 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. Eskişehir 5 puanla son sırada kalırken Balıkesir 23 puana yükselerek rahatladı.

  1. 22.12.2019
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