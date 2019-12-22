Balıkesir vurgunu
TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Eskişehir evinde Balıkesir'e 2-1 mağlup oldu. Balıkesirspor deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Golleri Erdal Akdarı ile Mrsic attı.
Maça hızlı başlayan Bal-Kes oldu. 4'te Rahmi Anıl konuk ekibi 1-0 öne taşıdı. Es-Es 11'de Erdal Akdarı ile dengeyi getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 73'te Okan Alkan'ın asistinde Antonio Mrsic Balıkesir'i 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. Eskişehir 5 puanla son sırada kalırken Balıkesir 23 puana yükselerek rahatladı.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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