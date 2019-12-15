İstanbul tek attı
İstanbulspor, ligde son sırada yer alan Eskişehirspor'u 1-0 yendi. İstanbul'u zafere taşıyan tek gol 67'de Ali Dere'den geldi. İstanbul ayrıca bu sezon iç sahadaki 3. galibiyetini elde etti.
'ÖNEMLİ BİR VİRAJI GEÇTİK'
İStanbulspor teknik direktörü Fırat Gül, önemli bir virajı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Gül, "Gelecek haftalarda da kazanıp bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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