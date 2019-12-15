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15 Aralık 2019, Pazar
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tek attı

İstanbul tek attı

İstanbulspor, ligde son sırada yer alan 'u 1-0 yendi. 'u zafere taşıyan tek gol 67'de 'den geldi. İstanbul ayrıca bu sezon iç sahadaki 3. galibiyetini elde etti.

İstanbulspor, ligde son sırada yer alan 'u 1-0 yendi. 'u zafere taşıyan tek gol 67'de 'den geldi. İstanbul ayrıca bu sezon iç sahadaki 3. galibiyetini elde etti. ise geçen haftaki Ümraniye zaferinin ardından seri yapmak için çıktığı maçta umduğunu bulamadı ve kötü gidiş sürdü. Gelecek hafta Es-Es Balıkesir'i ağırlayacak. İstanbul ise Osmanlı'ya konuk olacak.

'ÖNEMLİ BİR VİRAJI GEÇTİK'
İStanbulspor teknik direktörü Fırat Gül, önemli bir virajı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Gül, "Gelecek haftalarda da kazanıp bunu alışkanlık haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 15.12.2019
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