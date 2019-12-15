Erzurum kaldığı yerden
İki takımın da 10 kişi bitirdiği maçta Dadaşlar, Bolu’yu Pote’nin golleriyle geçti Geçen haftaki yenilginin yarasını saran Erzurumspor, zirve takibini sürdürdü.
'SÜPER LİG DÜZEYİNDEYDİ'
Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri maç sonrası "Galibiyeti hak ettik" dedi ve ekledi: Hedefe giden yolda güzel bir 3 puan aldık. Süper Lig düzeyinde bir mücadele oldu."
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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