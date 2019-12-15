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15 Aralık 2019, Pazar
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kaldığı yerden

Erzurum kaldığı yerden

İki takımın da 10 kişi bitirdiği maçta Dadaşlar, ’yu Pote’nin golleriyle geçti Geçen haftaki yenilginin yarasını saran Erzurumspor, zirve takibini sürdürdü.

1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 48. dakikasında Pote, ev sahibi ekibi öne geçirdi. Maçın 55. dakikasında kavga çıktı. 'dan Aykut Demir, 'dan Del Valle kırmızı kart gördüler. 65'te bir kez daha sahneye çıkan Pote durumu 2-0 yaptı. Erzurumspor, 74. dakikada Pote ile bir de penaltı atışından yararlanamadı. Dadaşlar bu sonuçla geçen haftaki yenilgisinin yarasını sardı ve zirve takibini devam ettirdi.

'SÜPER LİG DÜZEYİNDEYDİ'
Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri maç sonrası "Galibiyeti hak ettik" dedi ve ekledi: Hedefe giden yolda güzel bir 3 puan aldık. düzeyinde bir mücadele oldu."
  1. 15.12.2019
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