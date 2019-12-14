‘Seri 9 maça çıkacak’ - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri ‘Seri 9 maça çıkacak’

‘Seri 9 maça çıkacak’

‘Seri 9 maça çıkacak’

'a konuk olacak , yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. , " gelen mücadeleyi sergileyerek seriyi 9 maça çıkartacağız" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde cezalı oynamayacak.

'a konuk olacak , yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. , " gelen mücadeleyi sergileyerek seriyi 9 maça çıkartacağız" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde cezalı oynamayacak.

  1. 14.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Seri 9 maça çıkacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN