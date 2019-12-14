Hatay duvar ördü

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatan bordo-beyazlılar, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Son 4 maçta gol yemediklerini belirten teknik direktör Bayram Toysal, yarın Keçiören karşısında da aynı performansı sürdüreceklerini dile getirdi.