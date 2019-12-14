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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Hatay duvar ördü

Hatay duvar ördü

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatan bordo-beyazlılar, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Son 4 maçta gol yemediklerini belirten teknik direktör Bayram Toysal, yarın Keçiören karşısında da aynı performansı sürdüreceklerini dile getirdi.

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatan bordo-beyazlılar, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Son 4 maçta gol yemediklerini belirten teknik direktör Bayram Toysal, yarın Keçiören karşısında da aynı performansı sürdüreceklerini dile getirdi.

  1. 14.12.2019
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