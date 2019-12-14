Hatay duvar ördü
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatan bordo-beyazlılar, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Son 4 maçta gol yemediklerini belirten teknik direktör Bayram Toysal, yarın Keçiören karşısında da aynı performansı sürdüreceklerini dile getirdi.
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon oynadığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatan bordo-beyazlılar, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerliyor. Son 4 maçta gol yemediklerini belirten teknik direktör Bayram Toysal, yarın Keçiören karşısında da aynı performansı sürdüreceklerini dile getirdi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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