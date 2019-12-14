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14 Aralık 2019, Cumartesi
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hayata döndü

Altay hayata döndü

çıkış arayan ile 'in mücadelesinde gülen taraf ekibi oldu. 1. Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Altay, evinde konuk ettiği rakibini 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımı galibiyete taşıyan golü 29'uncu dakikada kaydetti. , böylece 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı, puanını 20'ye yükseltti. İki hafta önce göreve gelen Ali Tandoğan, ilk galibiyetini elde ederken maç sonunda futbolcularını kutladı.

DEPLASMAN YİNE HÜSRAN
Adana Demir cephesinde ise hüzün vardı. Bu sezon özellikle deplasman maçlarında kötü bir performans sergileyen Mavi Şimşekler, bu yenilgiyle 18 puanda kaldı. Teknik direktör 'in çalıştırdığı Adana Demirspor, bu sezon deplasmanlarda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

  1. 14.12.2019
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