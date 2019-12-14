Altay hayata döndü
Ligde çıkış arayan Altay ile Adana Demir'in mücadelesinde gülen taraf İzmir ekibi oldu. TFF 1. Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Altay, evinde konuk ettiği rakibini 1-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takımı galibiyete taşıyan golü 29'uncu dakikada İbrahim Öztürk kaydetti. Altay, böylece 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı, puanını 20'ye yükseltti. İki hafta önce göreve gelen Ali Tandoğan, ilk galibiyetini elde ederken maç sonunda futbolcularını kutladı.
DEPLASMAN YİNE HÜSRAN
Adana Demir cephesinde ise hüzün vardı. Bu sezon özellikle deplasman maçlarında kötü bir performans sergileyen Mavi Şimşekler, bu yenilgiyle 18 puanda kaldı. Teknik direktör Uğur Tütüneker'in çalıştırdığı Adana Demirspor, bu sezon deplasmanlarda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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