Altay hayata döndü

Siyah-beyazlı takımı galibiyete taşıyan golü 29'uncu dakikada İbrahim Öztürk kaydetti. Altay, böylece 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı, puanını 20'ye yükseltti. İki hafta önce göreve gelen Ali Tandoğan, ilk galibiyetini elde ederken maç sonunda futbolcularını kutladı.



DEPLASMAN YİNE HÜSRAN

Adana Demir cephesinde ise hüzün vardı. Bu sezon özellikle deplasman maçlarında kötü bir performans sergileyen Mavi Şimşekler, bu yenilgiyle 18 puanda kaldı. Teknik direktör Uğur Tütüneker'in çalıştırdığı Adana Demirspor, bu sezon deplasmanlarda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet aldı.