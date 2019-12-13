‘Sağlam’ takviye istedi

Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, devre arası transfer planlamasıyla ilgili tüyo verdi. Kadro kalitesiyle alakalı takviye yapacaklarını belirten Sağlam, "Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakış açımızı değiştireceğiz. Altyapıdan yetenekli oyuncuları da kampta Türk futboluna kazandıracağız" sözlerini sarf etti.