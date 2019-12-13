‘Sağlam’ takviye istedi
Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, devre arası transfer planlamasıyla ilgili tüyo verdi.
Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, devre arası transfer planlamasıyla ilgili tüyo verdi. Kadro kalitesiyle alakalı takviye yapacaklarını belirten Sağlam, "Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakış açımızı değiştireceğiz. Altyapıdan yetenekli oyuncuları da kampta Türk futboluna kazandıracağız" sözlerini sarf etti.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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