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13 Aralık 2019, Cuma
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‘Sağlam’ takviye istedi

‘Sağlam’ takviye istedi

  , devre arası planlamasıyla ilgili tüyo verdi.

, devre arası planlamasıyla ilgili tüyo verdi. Kadro kalitesiyle alakalı takviye yapacaklarını belirten Sağlam, "Hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakış açımızı değiştireceğiz. Altyapıdan yetenekli oyuncuları da kampta Türk futboluna kazandıracağız" sözlerini sarf etti.

  1. 13.12.2019
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