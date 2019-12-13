Demirbakan ateş püskürdü

Eskişehir teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kulübün eski hataların bedelini ödediğini söyledi. Demirbakan, "Yarın bir gün o ortam yeniden yaratılırsa Mustafa Denizli'yi getirmeyin. Denizlispor deplasmanına uçakla gidilmez Biz Hatay deplasmanından otobüsle geldik" ifadelerini kullandı.