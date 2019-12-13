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13 Aralık 2019, Cuma
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Demirbakan ateş püskürdü

Demirbakan ateş püskürdü

  , kulübün eski hataların bedelini ödediğini söyledi.

, kulübün eski hataların bedelini ödediğini söyledi. Demirbakan, "Yarın bir gün o ortam yeniden yaratılırsa 'yi getirmeyin. Denizlispor deplasmanına uçakla gidilmez Biz deplasmanından otobüsle geldik" ifadelerini kullandı.

  1. 13.12.2019
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