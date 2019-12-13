Akigo tek yürek
TFF 1. Lig'de 2'inci sıraya kadar tırmanan Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, şampiyon olacaklarını söyledi.
TFF 1. Lig'de 2'inci sıraya kadar tırmanan Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, şampiyon olacaklarını söyledi. Altıparmak, "İstediğimiz seviyeye ulaştık. Puan istikrarını da yakaladık. Bütün ilçe olarak kenetlenip şampiyon olacağız" diye konuştu.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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