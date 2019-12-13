Akigo tek yürek

TFF 1. Lig'de 2'inci sıraya kadar tırmanan Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, şampiyon olacaklarını söyledi. Altıparmak, "İstediğimiz seviyeye ulaştık. Puan istikrarını da yakaladık. Bütün ilçe olarak kenetlenip şampiyon olacağız" diye konuştu.