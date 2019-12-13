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13 Aralık 2019, Cuma
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Akigo tek yürek

Akigo tek yürek

1. Lig'de 2'inci sıraya kadar tırmanan Akhisar'da , şampiyon olacaklarını söyledi.

1. Lig'de 2'inci sıraya kadar tırmanan Akhisar'da , şampiyon olacaklarını söyledi. Altıparmak, "İstediğimiz seviyeye ulaştık. Puan istikrarını da yakaladık. Bütün ilçe olarak kenetlenip şampiyon olacağız" diye konuştu.

  1. 13.12.2019
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