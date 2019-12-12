Önemli olan sezon sonu
TFF 1. Lig'de en yakın rakibi Akhisar'ın 5 puan önünde 30 puanla lider olan Hatay'da Teknik Direktör Bayram Toysal, Keçiörengücü'nü yeneceklerini söyledi. Toysal, "Kazanmaya gidiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan alıp, liderliği korumak istiyoruz. Her maça son maçmış gibi hazırlanıyoruz. Önemli olan sezon sonu" dedi.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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