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12 Aralık 2019, Perşembe
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Önemli olan sezon sonu

Önemli olan sezon sonu

1. Lig'de en yakın rakibi Akhisar'ın 5 puan önünde 30 puanla lider olan 'da , Keçiörengücü'nü yeneceklerini söyledi. Toysal, "Kazanmaya gidiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan alıp, liderliği korumak istiyoruz. Her maça son maçmış gibi hazırlanıyoruz. Önemli olan sezon sonu" dedi.

1. Lig'de en yakın rakibi Akhisar'ın 5 puan önünde 30 puanla lider olan 'da , Keçiörengücü'nü yeneceklerini söyledi. Toysal, "Kazanmaya gidiyoruz. Alabildiğimiz kadar puan alıp, liderliği korumak istiyoruz. Her maça son maçmış gibi hazırlanıyoruz. Önemli olan sezon sonu" dedi.
  1. 12.12.2019
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