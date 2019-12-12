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12 Aralık 2019, Perşembe
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Ligde kalacağız

Ligde kalacağız

hocası , “48 senedir bu işin içindeyiz. Hedef 15. olarak kümede kalmak” dedi

Ligde 14 puan toplasa da 9 puanı silindiği için 5 puanla son sırada bulunan , Ümraniye'yi yenerek umutlarını yeşertti. Es-Es , hedeflerinin lige tutunmak olduğunun altını çizdi. Tecrübeli hoca, "Senelerdir bu kaos ortamlarını yaşıyorum. Kaos ve kriz ortamında ne yapılacağını biliyorum. Çok şükür 48 senedir bu işin içerisindeyiz, tecrübelerimiz var. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Birinci hedefimiz 15. olmak ve altımızdaki takımlarla arayı açmak" ifadelerini kullandı.
  1. 12.12.2019
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