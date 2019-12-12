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12 Aralık 2019, Perşembe
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Kolay maç yok

Bursa , istifayı düşünmediğini ve kulübün menfaatlerinin her şeyden önemli olduğunu söylerken, “Uzun bir maratondayız, sakin kalmak lazım” dedi.

1. Lig'de evinde 'a 3-2 mağlup olan 'da istifaya davet edilmişti. İstifayı düşünmediğini söyleyen Koşukavak, Bursaspor camiasının menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu söyledi. Giresun karşısında çok erken geri düştüklerini belirten Koşukavak, "Kontrollü oynasak o goller yenmezdi. O şekilde oynayıp kazanınca taraftar tatmin olmuyor. Ancak savunmak küçüklük değil" dedi.

SÜREKLİ OYUNCU İZLİYORUM

Altınordu'nun ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Üretken bir takım. Genç oyuncuları var. Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Bu ligde kolay maç yok. Her maç zor ama bu gerçeği kabul etmeliyiz öncelikle. 26 puana çıkıp devre arasına daha iyi girebilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok. Bu yol, uzun bir maraton. Sakin olmak lazım" yorumunu yaptı. konusuna da değinen Koşukavak, sürekli oyuncu izlediğini ancak önceliklerinin Bursaspor'un menfaatleri olduğunun altını çizdi.

  1. 12.12.2019
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