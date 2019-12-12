Kolay maç yok
Bursa Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, istifayı düşünmediğini ve kulübün menfaatlerinin her şeyden önemli olduğunu söylerken, “Uzun bir maratondayız, sakin kalmak lazım” dedi.
TFF 1. Lig'de evinde Giresun'a 3-2 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak istifaya davet edilmişti. İstifayı düşünmediğini söyleyen Koşukavak, Bursaspor camiasının menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu söyledi. Giresun karşısında çok erken geri düştüklerini belirten Koşukavak, "Kontrollü oynasak o goller yenmezdi. O şekilde oynayıp kazanınca taraftar tatmin olmuyor. Ancak savunmak küçüklük değil" dedi.
SÜREKLİ OYUNCU İZLİYORUM
Altınordu'nun ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan Koşukavak, "Üretken bir takım. Genç oyuncuları var. Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Bu ligde kolay maç yok. Her maç zor ama bu gerçeği kabul etmeliyiz öncelikle. 26 puana çıkıp devre arasına daha iyi girebilirdik ama kaybedilmiş bir şey yok. Bu yol, uzun bir maraton. Sakin olmak lazım" yorumunu yaptı. Transfer konusuna da değinen Koşukavak, sürekli oyuncu izlediğini ancak önceliklerinin Bursaspor'un menfaatleri olduğunun altını çizdi.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
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Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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