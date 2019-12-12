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12 Aralık 2019, Perşembe
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Karagümrük maçı farklı olacak

Karagümrük maçı farklı olacak

, cumartesi günkü Karagümrük maçına odaklandıklarını söyledi. Bu maçta beraber herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı, savaşan Bolu takımını geri döndüreceğimize inanıyorum" dedi.

Bolu Teknik Direktörü Osman Özköylü, cumartesi günkü Karagümrük maçına odaklandıklarını söyledi. Bu maçta beraber herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı, savaşan Bolu takımını geri döndüreceğimize inanıyorum" dedi.
  1. 12.12.2019
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