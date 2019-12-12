Erzurum’u yeneceğiz
Giresun'un Venezuelalı yıldızı Yonathan Del Valle, çok iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "Bursa'yı yenip döndüğümüz için çok mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hafta Erzurum maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e gitmek. Bunun için buradayız" diye konuştu.
- 12.12.2019
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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