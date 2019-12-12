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12 Aralık 2019, Perşembe
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’u yeneceğiz

Erzurum’u yeneceğiz

'un Venezuelalı yıldızı , çok iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "'yı yenip döndüğümüz için çok mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hafta maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz. 'e gitmek. Bunun için buradayız" diye konuştu.

'un Venezuelalı yıldızı , çok iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. 29 yaşındaki yıldız, "'yı yenip döndüğümüz için çok mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hafta maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz. 'e gitmek. Bunun için buradayız" diye konuştu.
  1. 12.12.2019
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