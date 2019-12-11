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11 Aralık 2019, Çarşamba
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maçına odaklandı

Boluspor Fatih Karagümrük maçına odaklandı

1. Lig takımlarından 'un teknik direktörü , 14 Aralık Cumartesi günü oynayacakları maçına odaklandıklarını söyledi.

Özköylü, kulübün Karaçayır Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Hatayspor maçı hariç diğer maçlarda zor anlarda bile mücadele eden bir takım olduklarını ifade etti.

Geçen hafta oynadıkları Hatayspor maçının hayal kırıklığı olduğunu dile getiren Özköylü, "Bizim inandığımız ve güvendiğimiz oyuncuların mutlaka kendilerine de inanmaları ve kalitelerini sahaya, ortaya koymaları gerekiyor." dedi.

Özköylü, 'un kötü takım olmadığını ve kaliteli oyuncularının bulunduğunu vurgulayarak " maçıyla beraber herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı, sahada mücadele eden, savaşan, sonuç ne olursa olsun o takımı izleyen, taraftarını, şehrini mutlu eden bir Boluspor takımını geri döndüreceğimize inanıyorum. Bu konuda oyuncularımıza güveniyorum." diye konuştu.

Fatih Karagümrük maçına odaklandıklarını belirten Özköylü, "Her maçın zorluğu var. Her ne olursa olsun mücadele etmezseniz, istenilenleri sahada doğru şekilde yapmazsanız maalesef bu tür sorunları yaşayabilirsiniz. Biz de böyle bir maçı geride bıraktık. Bireysel hatalar nedeniyle son haftalarda gol yedik, bu durum bizi üzdü. Bireysel hataları mutlaka azaltmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 11.12.2019
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