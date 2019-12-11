Bayram Toysal: "Bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Bayram Toysal: "Bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz"

: "Bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz"

Bayram Toysal: "Bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz"

1. 'de en yakın rakibi Akhisarspor'un 5 puan önünde 30 puanla lider durumda bulunan 'un teknik direktörü , önlerindeki 3 maçı da kayıpsız atlatıp, devre arasına yine zirvede girmek istediklerini söyledi.

Bordo-beyazlı ekip, ligin 15. haftasında Keçiörengücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını Osman Çalgın Tesisleri'nde sürdürürken, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligde haftalar geçtikçe işlerin zorlaştığını dile getiren Bayram Toysal, "Alabildiğimiz kadar puan alıp, bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz. Zor müsabakalar oynayacağız. Devre arası öncesi kalan üç maçın ikisi deplasmanda, bir tanesi ise evimizde. Tabii biz üç maçlık bir periyot olarak bakmıyoruz. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. Her müsabakaya sezonun son maçıymış gibi hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum ki güzel bir oyun sergileyip, iyi bir skor ile döneceğiz." diye konuştu.

Hedefe kilitlendiklerini söyleyen Toysal, kulüpteki çaycının dahi ayağının yere sağlam basması gerektiğini vurgulayarak, "Kendimizi ve haddimizi biliyoruz. Düzgün işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilk yarıda kalan üç maç, bizi pozitif anlamda ikinci yarıya daha iyi hazırlayacak diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Sadi da takımda iyi giden bir hava olduğunu ve kalelerinde dört haftadır gol görmediklerini hatırlattı. Keçiörengücü maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Karaduman, puan farkını korumak istediklerini aktardı.

, 15 Aralık Pazar günü Keçiörengücü'ne konuk olacak.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayram Toysal: "Bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN