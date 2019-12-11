Altay'lı Eren Erdoğan'dan babasına söz: Büyük futbolcu olacağım - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Altay'lı Eren Erdoğan'dan babasına söz: Büyük futbolcu olacağım

'lı 'dan babasına söz: Büyük futbolcu olacağım

Altay'lı Eren Erdoğan'dan babasına söz: Büyük futbolcu olacağım

altyapısından yetişen siyah-beyazlıların genç yeteneği geçen hafta hayatını kaybeden babasına, "Büyük futbolcu olacağım" sözünü verdi.

altyapısından yetişen siyah-beyazlıların genç yeteneği , geçtiğiniz hafta ani bir rahatsızlık sebebiyle babasını kaybetmişti. Torbalıspor'un 90'lı yıllardaki başarılı kadrosunda kaptanlık yapmış babası Yusuf Erdoğan'ı kaybetmenin acısını yaşarken, genç yetenek babasına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda etti. Eren, ölen babasına şu satırlarla başarı sözü verdi:

"Senin bu hayatta herkese iyiliğin dokunmuştur. Giderken bile iki kişiye can verip gittin. En büyük hayalin benim büyük bir futbolcu olmamdı. Allah şahidim olsun ki her maçıma senin için çıkıp, her golümü sana armağan edeceğim. Çok çalışarak, büyük bir futbolcu olup seni gururlandıracağım. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum, babam! Aslan babam Seni çok seviyorum, mekanın cennet olsun, rahat uyu."

Eren, Altay'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Mardin BŞB Başakspor mücadelesinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar tarafından müsabakanın 80. dakikasında oyuna alınmış, 91. dakikada attığı jeneriklik gol ile de dikkatleri üzerine çekmişti.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'lı Eren Erdoğan'dan babasına söz: Büyük futbolcu olacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN