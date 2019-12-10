Tandoğan teşhisi koydu: Dil farklı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Tandoğan teşhisi koydu: Dil farklı

Tandoğan teşhisi koydu: Dil farklı

Altay'ın yeni , takımın röntgenini çekti. Osmanlı maçını tribünden izleyen genç çalıştırıcı, "Takımla ne antrenmana çıktım ne de kadroyla ilgili bir girişim yaptım. Bizden önceki hocalar oyuncuları belirledi, ben sadece . çok eksiğimiz var. Beraber hareket etme ve karar vermede sıkıntı var. Çok kaliteli ayaklar var, ancak sahada aynı dili konuşmuyorlar" dedi.

Altay'ın yeni , takımın röntgenini çekti. Osmanlı maçını tribünden izleyen genç çalıştırıcı, "Takımla ne antrenmana çıktım ne de kadroyla ilgili bir girişim yaptım. Bizden önceki hocalar oyuncuları belirledi, ben sadece . çok eksiğimiz var. Beraber hareket etme ve karar vermede sıkıntı var. Çok kaliteli ayaklar var, ancak sahada aynı dili konuşmuyorlar" dedi.
  1. 10.12.2019
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