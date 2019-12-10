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10 Aralık 2019, Salı
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En karlı Akhisar çıktı

En karlı Akhisar çıktı

'u Cikalleshi'nin 90+3'teki golüyle 4-3 deviren Akhisaspor, haftanın en karlı ekibi oldu. Zirve yarışındaki rakiplerinden , ve Ümraniye'nin kayıp yaşadığı haftada kritik bir 3 puan alan yeşil-siyahlılar, ikinci sıraya yerleşti. Akigolar, gelecek hafta 'e konuk olacak.

'u Cikalleshi'nin 90+3'teki golüyle 4-3 deviren Akhisaspor, haftanın en karlı ekibi oldu. Zirve yarışındaki rakiplerinden , ve Ümraniye'nin kayıp yaşadığı haftada kritik bir 3 puan alan yeşil-siyahlılar, ikinci sıraya yerleşti. Akigolar, gelecek hafta 'e konuk olacak.
  1. 10.12.2019
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