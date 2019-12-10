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10 Aralık 2019, Salı
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Cotanak fırtınası

Cotanak fırtınası

1. Lig'de Giresunspor fırtınası esiyor... Sezonun ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Çotanaklar, yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak deplassmanından 3-2'lik zaferle dönen yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.

1. Lig'de Giresunspor fırtınası esiyor... Sezonun ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Çotanaklar, yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak deplassmanından 3-2'lik zaferle dönen yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı. Puanını da 19'a yükselten Giresun, 10. sıraya kadar tırmandı. Deplasmanda 20 maç sonra kazanan Çotanaklar'ın Başkanı Sacit Ali Eren, hedefledikleri noktaya geleceklerini söyledi. Eren "Matematiksel olarak bizim açımızdan her şey mümkün. Bazı şeyleri konuşmak için erken, sonuçta takım hedefine gitmek için her şeyi ortaya koymalı. Bu galibiyetler ve iyi oyun sezon boyu devam ederse ligi iyi bir yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 10.12.2019
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