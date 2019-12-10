Cotanak fırtınası
TFF 1. Lig'de Giresunspor fırtınası esiyor... Sezonun ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Çotanaklar, Hakan Kutlu yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak Bursa deplassmanından 3-2'lik zaferle dönen yeşil-beyazlılar, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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