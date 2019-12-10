Altınordu’da hedef 22
Adanaspor galibiyetiyle uzun süre sonra düşme hattından çıkan Altınordu, rahat bir nefes aldı. Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kalan üç maçı da kazanıp devreyi 22 puanla bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Altınordu; Bursa, Giresun (D) ve Menemen ile karşılaşacak.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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