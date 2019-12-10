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10 Aralık 2019, Salı
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Altınordu’da hedef 22

Altınordu’da hedef 22

 galibiyetiyle uzun süre sonra düşme hattından çıkan Altınordu, rahat bir nefes aldı. Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten , "Kalan üç maçı da kazanıp devreyi 22 puanla bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. , Giresun (D) ve Menemen ile karşılaşacak.

galibiyetiyle uzun süre sonra düşme hattından çıkan Altınordu, rahat bir nefes aldı. Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten , "Kalan üç maçı da kazanıp devreyi 22 puanla bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. , Giresun (D) ve Menemen ile karşılaşacak.
  1. 10.12.2019
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