Selçuk Şahin neye uğradığını şaşırdı! Maçta...
TFF 1. Lig'de Bursaspor, Giresunspor'a mağlup olarak bu sezon sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan Selçuk Şahin, taraftarın tepki gösterdiği futbolcuların başında yer aldı.
Bursaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattı. Maça tutuk başlayan ve müsabakanın başında gol yiyen Bursaspor, oyuna hakim olamayınca müsabakada bir anda 3-0 geriye düştü. 79. dakikadan sonra ilk golü bulan Timsah, 85. dakikada 2. golü bulmasına karşın maçı çeviremedi. Daha önce sahasında 6 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Dünkü maçla birlikte Bursaspor, bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyeti tattı. Ayrıca yeşil-beyazlıların, 6 haftalık yenilmeme serisi de son bulmuş oldu. Timsah, 6 haftalık süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.
SELÇUK ŞAHİN ISLIKLANDI!
Öte yandan Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan Selçuk Şahin, taraftarın hedefindeki isimdi... Taraftarlar, Şahin topu ayağına her aldığında oyuncuyu ıslıkladı. 70. dakikada yerini Emirhan Aydoğan'a bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken de protestoya maruz kaldı. Ayrıca taraftarlar 3-0'ın ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'a da tepki gösterdi. Taraftarlar, Koşukavak'ın istifası yönünde tezahüratlar yaptı.
- 09.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Selçuk Şahin neye uğradığını şaşırdı! Maçta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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