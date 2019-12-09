Selçuk Şahin neye uğradığını şaşırdı! Bursaspor-Giresunspor maçında... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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neye uğradığını şaşırdı! Maçta...

Selçuk Şahin neye uğradığını şaşırdı! Maçta...

TFF 1. Lig'de , 'a mağlup olarak bu sezon sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan , taraftarın tepki gösterdiği futbolcuların başında yer aldı.

, sahasında ağırladığı 'a 3-2 mağlup olarak bu sezon evindeki ilk yenilgisini tattı. Maça tutuk başlayan ve müsabakanın başında gol yiyen Bursaspor, oyuna hakim olamayınca müsabakada bir anda 3-0 geriye düştü. 79. dakikadan sonra ilk golü bulan Timsah, 85. dakikada 2. golü bulmasına karşın maçı çeviremedi. Daha önce sahasında 6 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Dünkü maçla birlikte Bursaspor, bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyeti tattı. Ayrıca yeşil-beyazlıların, 6 haftalık yenilmeme serisi de son bulmuş oldu. Timsah, 6 haftalık süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.

SELÇUK ŞAHİN ISLIKLANDI!

Öte yandan Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan , taraftarın hedefindeki isimdi... Taraftarlar, Şahin topu ayağına her aldığında oyuncuyu ıslıkladı. 70. dakikada yerini Emirhan Aydoğan'a bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken de protestoya maruz kaldı. Ayrıca taraftarlar 3-0'ın ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'a da tepki gösterdi. Taraftarlar, Koşukavak'ın istifası yönünde tezahüratlar yaptı.

  1. 09.12.2019
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