"İnşallah şampiyon oluruz"
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarıda istedikleri puanı alıp, sezon sonu Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.
Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarıda istedikleri puanı alıp, sezon sonu Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti. İstanbul maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Artık ilk yarının sonları geliyor. Hedeflediğimiz bir puan var. O puan barajını yakalayıp inşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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