"İnşallah şampiyon oluruz"

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarıda istedikleri puanı alıp, sezon sonu Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti. İstanbul maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Artık ilk yarının sonları geliyor. Hedeflediğimiz bir puan var. O puan barajını yakalayıp inşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.