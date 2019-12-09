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09 Aralık 2019, Pazartesi
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"İnşallah şampiyon oluruz"

"İnşallah şampiyon oluruz"

, ilk yarıda istedikleri puanı alıp, sezon sonu 'e çıkmak istediklerini belirtti.

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk yarıda istedikleri puanı alıp, sezon sonu 'e çıkmak istediklerini belirtti. maçında çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten tecrübeli hoca, "Artık ilk yarının sonları geliyor. Hedeflediğimiz bir puan var. O puan barajını yakalayıp inşallah ikinci yarıda hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

  1. 9.12.2019
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