Giresun'un şovu sürüyor

Şampiyonluk adayı Bursa'ya konuk olan Giresun, 7'de Ahmet Kesim'in kafasıyla öne geçti. 34'te penaltı alan Rusescu ağları gördü: 0-2. 52'de Rusescu farkı artırdı: 0-3. Bursa'da Ali Akman golü buldu: 1-3. 86'da Seleznyov, umutlandırdı: 2-3. Giresun son 6 maçında 12 puan aldı ve ilk dış saha galibiyetini elde etti.