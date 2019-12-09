Giresun'un şovu sürüyor
Son haftaların yükselen yıldızı Giresun, Bursa’yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Şampiyonluk adayı Bursa'ya konuk olan Giresun, 7'de Ahmet Kesim'in kafasıyla öne geçti. 34'te penaltı alan Rusescu ağları gördü: 0-2. 52'de Rusescu farkı artırdı: 0-3. Bursa'da Ali Akman golü buldu: 1-3. 86'da Seleznyov, umutlandırdı: 2-3. Giresun son 6 maçında 12 puan aldı ve ilk dış saha galibiyetini elde etti.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
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paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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