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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Giresun'un şovu sürüyor

Giresun'un şovu sürüyor

Son haftaların yükselen yıldızı Giresun, ’yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Şampiyonluk adayı 'ya konuk olan Giresun, 7'de Ahmet Kesim'in kafasıyla öne geçti. 34'te penaltı alan Rusescu ağları gördü: 0-2. 52'de Rusescu farkı artırdı: 0-3. Bursa'da Ali Akman golü buldu: 1-3. 86'da Seleznyov, umutlandırdı: 2-3. Giresun son 6 maçında 12 puan aldı ve ilk dış saha galibiyetini elde etti.

  1. 9.12.2019
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