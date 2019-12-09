Altınordu altın buldu
Altınordu, Adana’yı 1-0 yenip rakibini ateşe attı. Kendisi derin bir nefes aldı.
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, Adanaspor'u 1-0 mağlup edip rahatladı. 74'te Kağan Söylemezgiller'in, ceza sahasında yaptığı müdahaleye penaltı çalındı. Kemal Rüzgar fileleri sarstı: 1-0. Altınordu, puanını 13'e yükseltip düşme hattından çıktı. Adanaspor ise aldığı mağlubiyetle ateş hattında kaldı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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