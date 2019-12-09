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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Altınordu altın buldu

Altınordu altın buldu

Altınordu, ’yı yenip rakibini ateşe attı. Kendisi derin bir nefes aldı.

1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, 'u mağlup edip rahatladı. 74'te Kağan Söylemezgiller'in, ceza sahasında yaptığı müdahaleye penaltı çalındı. Kemal Rüzgar fileleri sarstı: 1-0. Altınordu, puanını 13'e yükseltip düşme hattından çıktı. Adanaspor ise aldığı mağlubiyetle ateş hattında kaldı.

  1. 9.12.2019
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