Altay kabus görüyor! Gidişat... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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kabus görüyor! Gidişat...

Altay kabus görüyor! Gidişat...

1. Lig ekibi , deplasmanında da kazanamayarak 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. Altay, TFF 1. Lig'in 14. haftasında 'a konuk oldu. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken Altay'ın galibiyet özlemi dinmedi. ekibi, play off potasıyla olan puan farkının açılmasına engel olamadı.

Sezona 'e yükselme hedefiyle başlayan , ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak iyi bir performans sergilemişti. Ancak 9. haftada derbisinde Menemenspor'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra dikiş tutturamadı. Bu maçın ardından deplasmanda Hatayspor'a 3-2, iç sahada Karagümrük'e 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, 13. haftada ise deplasmanda Akhisarspor'a 2-1 kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise iç sahada alınan 1-1'lik beraberliği, Altay'ın galibiyet hasretini 5 maça çıkarmış ve takım hedefinden oldukça uzaklaşmıştı.


TANDOĞAN İLK MAÇINI KAZANAMADI

Üst üste 5 maç alınamayan galibiyetin faturası Sait Karafırtınalar'a kesildi. Geçtiğimiz hafta ortasında karşılıklı anlaşılarak Karafırtınalar dönemi sona erdi. Bu arada hafta içinde 5. Tur mücadelesine çıkan Altay, Süper Lig'in güçlü ediplerinden 'u konuk etmiş iyi bir mücadele göstermesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçın ardından hoca arayışlarına devam ettiren siyah beyazlılar, Teknik Direktör Ali Tandoğan'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Altay'la ilk maçına deplasmanında çıkan Tandoğan ilk maçından galibiyet çıkaramadı.

İlk 8 haftada 15 puan Altay, son 7 haftada sadece 2 puan toplayarak 17 puana ulaştı. Siyah beyazlılar haftayı 12. sırada kapattı. Ligin 15. haftasında 'u konuk edecek olan İzmir ekibinde, maçında kırmızı kart gören Hüsamettin Yener maçta forma giyemeyecek.

  1. 09.12.2019
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