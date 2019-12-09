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09 Aralık 2019, Pazartesi
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kârlı çıktı

Akhisarspor kârlı çıktı

1'inci Lig'de İstanbulspor'u 90+1'inci dakikada suskun yıldızı Cikalleshi'nin golüyle 4-3 mağlup eden , zirve yarışında haftanın en kârlı takımı oldu.

Yeşil-siyahlı ekibin direkt rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 'a 1-0 yenilerek 24 puanda kaldı. da evinde Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak 23 puandan çıkamadı. 22 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ise son sıradaki 'a 3-1 yenilerek sarsıldı.

Kritik İstanbulspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan , rakiplerinin arasından sıyrılıp 25 puanla ikinci sıraya, direkt hattına yerleşti. Akhisar'ın 30 puanlı lider Hatayspor'la arasındaki 5 puanlık fark da daha fazla açılmadı. Akhisarspor'da önceki hafta Ümraniyespor deplasmanında kasık tendonundan sakatlanan Taha'nın devreyi kapattığı öğrenildi. Tecrübeli ön libero bu sezon daha önce bileğinden de sakatlık yaşamıştı.

  1. 09.12.2019
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