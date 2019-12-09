Akhisarspor kârlı çıktı

Yeşil-siyahlı ekibin direkt rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek 24 puanda kaldı. Bursaspor da evinde Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak 23 puandan çıkamadı. 22 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ise son sıradaki Eskişehirspor'a 3-1 yenilerek sarsıldı.

Kritik İstanbulspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan Akhisarspor, rakiplerinin arasından sıyrılıp 25 puanla ikinci sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşti. Akhisar'ın 30 puanlı lider Hatayspor'la arasındaki 5 puanlık fark da daha fazla açılmadı. Akhisarspor'da önceki hafta Ümraniyespor deplasmanında kasık tendonundan sakatlanan Taha'nın devreyi kapattığı öğrenildi. Tecrübeli ön libero bu sezon daha önce bileğinden de sakatlık yaşamıştı.