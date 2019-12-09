Akhisarspor kârlı çıktı
TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor'u 90+1'inci dakikada suskun yıldızı Cikalleshi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Akhisarspor, zirve yarışında haftanın en kârlı takımı oldu.
Yeşil-siyahlı ekibin direkt rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek 24 puanda kaldı. Bursaspor da evinde Giresunspor'a 3-2 mağlup olarak 23 puandan çıkamadı. 22 puanlı Cesar Grup Ümraniyespor ise son sıradaki Eskişehirspor'a 3-1 yenilerek sarsıldı.
Kritik İstanbulspor galibiyetiyle 25 puana ulaşan Akhisarspor, rakiplerinin arasından sıyrılıp 25 puanla ikinci sıraya, direkt Süper Lig hattına yerleşti. Akhisar'ın 30 puanlı lider Hatayspor'la arasındaki 5 puanlık fark da daha fazla açılmadı. Akhisarspor'da önceki hafta Ümraniyespor deplasmanında kasık tendonundan sakatlanan Taha'nın devreyi kapattığı öğrenildi. Tecrübeli ön libero bu sezon daha önce bileğinden de sakatlık yaşamıştı.
- 09.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Akhisarspor kârlı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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