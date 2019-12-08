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08 Aralık 2019, Pazar
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’da sessizlik

İstanbul’da sessizlik

1. Lig'in 14. haftasında , evinde 'la golsüz berabere kaldı. Son haftaların düşüşteki ekiplerinin 'daki randevusunda, taraflar pozisyon bulmakta zorlandı.

1. Lig'in 14. haftasında , evinde 'la golsüz berabere kaldı. Son haftaların düşüşteki ekiplerinin 'daki randevusunda, taraflar pozisyon bulmakta zorlandı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen devrenin ardından ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından üst üste 3. maçından da galibiyet çıkartamayan Karagümrük 20 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Balıkesirspor ise puanını 19'a yükseltmeyi başardı.
  1. 8.12.2019
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