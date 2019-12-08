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08 Aralık 2019, Pazar
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Es-Es’in umudu var

Es-Es’in umudu var

Ümraniye'yi 3-1 yenen , son beş maçta 3. zaferini aldı. 9 puan silme cezası bulunan Es-Es, 5 puanla ligde kalma umutlarını artırdı. 'Tek yürek' olan Eskişehir, gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak.

Ümraniye'yi 3-1 yenen , son beş maçta 3. zaferini aldı. 9 puan silme cezası bulunan Es-Es, 5 puanla ligde kalma umutlarını artırdı. 'Tek yürek' olan Eskişehir, gelecek hafta İstanbulspor'a konuk olacak.
  1. 8.12.2019
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