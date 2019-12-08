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08 Aralık 2019, Pazar
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Düellonun galibi Akigo

Düellonun galibi Akigo

Sahasında İstanbulspor'la gol düellosuna giren Akhisarspor, 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu: . İlk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile biten karşılaşmanın tam bir gol düellosu vardı. ile farkı 2'ye çıkarırken, Cajic ve Eslem skora denge getirdi: 2-2. bir kez daha 'ı öne geçirirken, Onur karşılık verdi: . Son söz 90+1'de 'den: 4-3.

Sahasında İstanbulspor'la gol düellosuna giren Akhisarspor, 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu: . İlk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile biten karşılaşmanın tam bir gol düellosu vardı. ile farkı 2'ye çıkarırken, Cajic ve Eslem skora denge getirdi: 2-2. bir kez daha 'ı öne geçirirken, Onur karşılık verdi: . Son söz 90+1'de 'den: 4-3.
  1. 8.12.2019
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