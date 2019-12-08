Düellonun galibi Akigo
Sahasında İstanbulspor'la gol düellosuna giren Akhisarspor, 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu: 4-3. İlk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ikinci yarısında tam bir gol düellosu vardı. Akigo Erhan ile farkı 2'ye çıkarırken, Cajic ve Eslem skora denge getirdi: 2-2. Burhan bir kez daha Akhisar'ı öne geçirirken, Onur karşılık verdi: 3-3. Son söz 90+1'de Cikalleshi'den: 4-3.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Düellonun galibi Akigo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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