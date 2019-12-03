Timsah’ta herkes golcü

Bursa'da bu sezon 13 farklı isim ağları sarstı. Yeşil-beyazlılarda, Kubilay 4 golle en skorer isim konumunda bulunuyor. Emirhan, Diarra, Özer ve Recep 2'şer golle takip ediyor. Shehu, Latovlevici, Anıl, Aykut, Ali Akman, Seleznov, Ramazan Keskin ve Onur Atasayar ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.