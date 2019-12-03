Hatay affetmedi
TFF 1. Lig'de 13'üncü haftanın kapanış maçında Hatayspor, deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaştı ve rakibini 1-0 mağlup etti. Bordo-beyazlılar, Selim Ilgaz’ın golüyle deplasmanda kazandı. 4 maçtır yenilmeyen Hatay, Erzurum’a bıraktığı zirve koltuğuna yeniden oturdu.
TFF 1. Lig'de 13'üncü haftanın kapanış maçında Hatayspor, deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaştı ve rakibini 1-0 mağlup etti. Kıran kırana geçen ilk yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Hatayspor, 68'inci dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında topu ağlara gönderen Selim Ilgaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, sahadan galibiyetle ayrıldı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran ve son 8 haftada 6'ncı galibiyetini alan Güney ekibi, cumartesi günü maç eksiğiyle Erzurum'a bıraktığı liderlik koltuğunu rakibinden geri aldı.
TANDOĞAN KIRMIZI GÖRDÜ
Hatayspor'un Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede ev sahibi ekibin hocası Ali Tandoğan hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü. Tandoğan 66'da kırmızıyla saha dışına gönderilirken, Hatay'ın galibiyet golü iki dakika sonra geldi.
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