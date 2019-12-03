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03 Aralık 2019, Salı
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Erzurumspor kupada takımı ağırlamak istiyor

Erzurumspor kupada Süper Lig takımı ağırlamak istiyor

1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , ile oynayacakları maçına ilişkin, "Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Tur atlayarak bu şehre takımı getirmek istiyoruz." dedi.

, 5. turunda 1. Lig'in önemli takımlarından biri olan 'u konuk edecek. Söz konusu maçı değerlendiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü , kupa maçlarının ayrı bir havası olduğunu söyledi.

Sözeri, maçlarının bazı takımlar için yük olduğunu ifade ederek, "Ziraat Kupası maçları açıkçası hedefi olan takımlar için biraz yük oluyor. Özellikle kadro derinlikleri olmayan takımlar için bu böyle ama biz kadro derinliği açısından rahatız. Bu yüzden kupa maçlarında gitmek istediğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Tur atlayarak takımını 'da ağırlamak istediklerini dile getiren Sözeri, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli olan tabii ki Süper Lig'e çıkmak. Geçen sene taraftarlarımız Süper Lig takımlarını burada gördü. 1. Lig'de oynarken büyük bir takım yada Süper Lig'den herhangi bir takımı getirerek buradaki taraftarlarımıza tekrar Süper Lig'i hatırlatıp sezon sonunda da bunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Bursaspor taraftarlarının önceki gün geçirdiği trafik kazasını anımsatan Sözeri, yapan taraftarlara geçmiş olsun temennisinden bulundu.

SÖZERİ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Bursaspor rakibimiz olacak ve onlara da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kupa çok farklı bir zemin ve farklı bir versiyon. Bu yüzden onlar da belki de rotasyonlu kadro ile sahaya çıkacak. Biz de aynı rotasyon yaparak maça çıkacağız. Hem ligde hem de kupada aynı kadro ile oynayamazsınız çünkü bu kolay değil. O yüzden oynamayan oyuncularımızla oynayacağız. Sonuçta tur atlayan devam edecek. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Tur atlayarak bu şehre Süper Lig takımı getirmek istiyoruz. Kulübümüze de önemli bir gelir getirmek ekstra hedefimiz olacak."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor maçı 4 Aralık Çarşamba günü Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak.

  1. 03.12.2019
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