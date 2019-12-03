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03 Aralık 2019, Salı
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Çotanak ilk 6’yı istiyor

Çotanak ilk 6’yı istiyor

Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Giresunspor gözünü play-off potasına dikti. Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Başkan , "Çok karakterli bir oyuncu grubu ile çalışıyoruz. İnşallah en azından play-of hattında olacağız" dedi. Çotanak, gelecek hafta 'ya konuk olacak.

Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Giresunspor gözünü play-off potasına dikti. Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Başkan , "Çok karakterli bir oyuncu grubu ile çalışıyoruz. İnşallah en azından play-of hattında olacağız" dedi. Çotanak, gelecek hafta 'ya konuk olacak.

  1. 3.12.2019
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