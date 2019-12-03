Çotanak ilk 6’yı istiyor

Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Giresunspor gözünü play-off potasına dikti. Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Başkan Sacit Ali Eren, "Çok karakterli bir oyuncu grubu ile çalışıyoruz. İnşallah en azından play-of hattında olacağız" dedi. Çotanak, gelecek hafta Bursa'ya konuk olacak.