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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Ne Altay güldü ne de

Ne Altay güldü ne de Eskişehir

Sekidika ve Abdülkerim’in karşılıklı golleriyle maç bitti, 1 puan iki takıma da yaramadı.

1. Lig'de pazar gününün son maçında son dört maçını kaybeden Altay ile alt sıralardan kurtulma çabasındaki ekonomik krizdeki karşılaştı. Es-Es, 34'te Sekidika'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 45+2'de Abdülkerim Bardakçı ile yanıt verdi. Maç bitti ve 1 puan iki takımın da yüzünü güldürmedi.

  1. 2.12.2019
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