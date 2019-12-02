Ne Altay güldü ne de Eskişehir
Sekidika ve Abdülkerim’in karşılıklı golleriyle maç 1-1 bitti, 1 puan iki takıma da yaramadı.
TFF 1. Lig'de pazar gününün son maçında son dört maçını kaybeden Altay ile alt sıralardan kurtulma çabasındaki ekonomik krizdeki Eskişehir karşılaştı. Es-Es, 34'te Sekidika'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 45+2'de Abdülkerim Bardakçı ile yanıt verdi. Maç 1-1 bitti ve 1 puan iki takımın da yüzünü güldürmedi.
- 2.12.2019
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